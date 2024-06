Sportitalia, passante urta la telecamera e la fa cadere: l’inviato si infuria e interrompe la diretta

Video dalla rete

Incidente in diretta per l’inviato di Sportitalia, Tancredi Palmeri, durante il collegamento da Parma per il Festival della Lega Serie A. Il giornalista sta parlando con lo studio e in quel momento passa un ragazzo intento a guardare il telefonino che urta la telecamera e la fa cadere.

Palmeri si infuria e gli scappa anche una parolaccia, beepata prontamente. In studio scoppia l’ilarità del conduttore Michele Criscitiello e dei suoi ospiti. Poi l’inviato torna a collegarsi e spiega l’accaduto, raccontando che si trattava di un ragazzo inglese che il giornalista definisce, in inglese, un idiota, con un’espressione più colorita.

