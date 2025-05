Squalo bianco avvistato vicino alle coste di Malta

Video dalla rete

Uno squalo è stato avvistato in mare al largo di Sliema, a Malta. Le immagini sono state postate sui social e si è scatenato il dibattito far gli esperti per determinare se si trattasse di uno squalo bianco o di uno squalo blu.

Il filmato mostra una pinna che rompe la superficie dell’acqua, con il corpo dello squalo visibile sotto la superficie in alcune parti del video.

Il video è stato caricato venerdì pomeriggio e la persona che lo ha postato ha dichiarato che è stato girato vicino al 1926 La Plage Beachclub di Tigne.​Il curatore dell’Acquario Nazionale di Malta, Daniel De Castro ha dichiarato di ritenere che si tratti molto probabilmente di uno squalo bianco.«Il modo in cui esce dall’acqua da sotto è molto tipico di uno squalo bianco. L’ampia pinna dorsale triangolare e la tacca sulla coda sono altri segni rivelatori», ha detto dopo aver esaminato il video.Gli squali bianchi possono essere pericolosi per l’uomo, ma gli attacchi sono molto rari.

