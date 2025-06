Stefania Cappa intercettata in caserma a Garlasco, all’amico al telefono chiede: «Cosa dicono i giornali?» – il nuovo video

Video dalla rete

Stefania Cappa intercettata in caserma a Garlasco mentre parla al telefono cellulare con un amico. E’ quanto emerge dal video relativo all’incontro in caserma con Alberto Stasi, quattro giorni l’ omicidio di Chiara Poggi , avvenuto in via Pascoli a Garlasco il 13 agosto 2007. Dopo un abbraccio , i due parlano e si confrontano sullo stress di quei giorni e degli interrogatori. Poi nella stanza risuona la sirena di una volante, ma è la suoneria del cellulare di Cappa. «Sono dalle 5 in caserma, non mi hanno ancora interrogata» dice la cugina di Chiara Poggi parlando al telefono. E chiede «Cosa dicono i giornali? Nei particolari cosa dicevano?» le si sente chiedere per poi dare appuntamento per un’altra telefonata a «quando mi rilasciano«. «Tuo papà?» chiede Alberto Stasi. «No, un mio amico» risponde Cappa.

