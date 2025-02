Steve Bannon, braccio teso alla convention delle destre

Video dalla rete

Un braccio testo, forse un saluto romano? Steve Bannon, ex stratega di Donald Trump, torna a far parlare di sè durante il suo intervento alla Conservative Political Action Conference (Cpac), la kermesse internazionale delle destre in corso al National Harbor in Maryland.

Dopo aver esortato il pubblico a «Combattere, combattere, combattere», Bannon ha alzato il braccio teso (come fece Musk all’Inauguration day). Il video ha immediatamente fatto il giro dei social suscitando critiche.

