Strage di Erba, Elena Frigerio parla per la prima volta: «Ora i miei genitori possono riposare in pace»

Elena Frigerio è la figlia di Valeria Cherubini e di Mario Frigerio. Sua mamma fu uccisa la sera della strage di Erba, l’11 dicembre del 2006. A suo padre Olindo Romano tagliò la gola ma lui sopravvisse perché aveva una malformazione alla carotide. E diventò il testimone chiave della strage, la più grande spina nel fianco della difesa di Olindo Romano e Rosa Bazzi, gli autori della strage.

In questi 19 anni Elena e suo fratello Andrea non sono mai saliti sul palco mediatico, mai un’intervista, mai commenti. Anche durante il processo di primo e di secondo grado, in aula, sono sempre stati riservati e silenti.

Adesso, per la prima volta Elena ci racconta le sue emozioni dopo la sentenza che a Brescia ha bocciato la revisione del processo per Olindo e Rosa. E ci racconta di suo papà, morto nel 2014.