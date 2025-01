Video dalla rete

Nuove immagini riprese da una telecamera di sorveglianza in Bourbon Street in cui il pick up condotto da Shamsud Din Jabbar si scaglia a tutta velocità contro la folla che festeggia la fine dell’anno a New Orleans. In questo video si mostra un nuova prospettiva. Il bilancio della strage conta quattordici vittime e 30 feriti. ​

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA