Stromboli e il rischio idrogeologico: le immagini dal drone

A Stromboli i cittadini hanno deciso di scendere in piazza per evidenziare con una manifestazione civica le varie problematiche che affliggono la suggestiva isola vulcanica. Un luogo molto bello e molto fragile, in primis per la delicata questione del rischio idrogeologico.

“La situazione è complessa e presenta diverse urgenze”, spiega uno dei componenti del Comitato organizzatore, Andrea Patierno, operatore culturale e ideatore di eventi di rilevanza nazionale a Stromboli. Patierno aggiunge: “La gravità della situazione rende necessario il riconoscimento dell’emergenza nazionale con l’invio di mezzi adeguati per fronteggiare le continue criticità. Occorrono tecnici altamente qualificati, risorse, personale e strumenti rapidi di decisione e intervento per la messa in sicurezza della montagna. Vi è un pericolo incombente e costante, a ogni pioggia, anche lieve, vengono giù fango detriti e massi, uno o più torrenti esondano e invadono case, patii e strade”.

