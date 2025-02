Sulle note di ‘Cuoricini’ dei Coma Cose l’AI fa far pace a tutti: da Totti e Ilary Blasi a Fedez e Chiara Ferragni

Video dalla rete

Un video prodotto dall’intelligenza artificiale ha ‘portato la pace’ virtualmente tra diversi personaggi dello spettacolo e della politica. Sulle note del brano «Cuoricini» – con cui i Coma Cose gareggiano al 75 esimo Festival di Sanremo – Francesco Totti e Ilary Blasi uniscono le mani per formare un cuore. Come loro Fedez, Achille Lauro e Chiara Ferragni, e le rivali in politica Giorgia Meloni ed Elly Schlein. Il video è stato pubblicato su X dall’account ‘Il Grande Flagello’.

