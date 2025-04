Suonano l’inno di Israele sul podio ma la squadra svizzera di scherma non si volta verso la bandiera

Video dalla rete

Durante la cerimonia di premiazione ai campionati europei di scherma categoria Uunder23 che si sono tenuti a Tallinn, in Estonia, la squadra svizzera è rimasta ferma sul podio senza voltarsi verso la bandiera d’ Israele durante l’esecuzione dell’inno tributata ai vincitori. Gli svizzeri si sono classificati secondi: al terzo posto l’Italia e sul gradino più alto, per l’appunto, Israele. Il gesto degli svizzeri è stato criticato dalla Federazione nazionale: «La Federazione non capisce perché la squadra abbia inscenato una dimostrazione politica durante la premiazione. Ma gli atleti si sono congratulati con i vincitori dopo la finale». Parole di condanna anche da parte del ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar, che su X ha definito irrispettoso il comportamento della squadra svizzera. «Non sapete perdere – ha aggiunto – e vi siete comportati in un modo che ha messo in imbarazzo voi e il vostro Paese». La Federazione scherma della Svizzera non ha ancora reso noto se ci saranno conseguenze per il comportamento dei propri atleti. Il video è stato diffuso su X dal giornalista Ran Alkalay.

