Sventola la bandiera pro-Palestina durante lo spettacolo all’intervallo del Super Bowl: portato via con la forza

Video dalla rete

Un membro del corpo di ballo ha sventolato una bandiera pro-Gaza e Sudan durante l’intervallo del Super Bowl. Gli addetti alla sicurezza, come mostrano le immagini, si sono precipitati in campo per bloccare l’uomo e portarlo via a forza. In una nota la Nfl – la Lega di football americano – ha confermato che l’uomo faceva parte del corpo di ballo e ha specificato che nessuno, coinvolto nell’organizzazione dello spettacolo, era a conoscenza delle sue intenzioni.

