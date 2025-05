Svizzera, ciclista 82enne si schianta contro una DeLorean: il video fa milioni di clic

Video dalla rete

A causa di un problema alla batteria, la DeLorean è rimasta ferma per oltre un’ora in una piazzola per autobus, attirando la curiosità dei passanti. Proprio mentre alcuni scattavano foto, il ciclista è sopraggiunto e, non accorgendosi dell’auto parcheggiata, l’ha centrata in pieno, colpendo il lunotto posteriore e cadendo a terra privo di sensi per alcuni istanti.

La scena, ripresa con un cellulare, è diventata virale su Instagram. La polizia è intervenuta per raccogliere testimonianze e ha riferito che simili incidenti non sono rari quando si tratta di biciclette.

Il proprietario ha raccontato che in Svizzera circolano pochissime DeLorean – forse una quindicina – ma i danni riportati alla sua sono stati contenuti. I pezzi di ricambio, ha spiegato, si trovano facilmente grazie alla passione degli estimatori del modello.

Alla domanda se, potendo tornare indietro nel tempo, avrebbe fatto qualcosa di diverso, il proprietario ha risposto: “Sì, avrei spostato l’auto e avvisato il ciclista. Così avrei evitato danni alla macchina e un brutto spavento per lui”.