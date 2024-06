Svizzera: Zermatt isolata per il maltempo

Video dalla rete

Zermatt, nell’Alto Vallese, in Svizzera è isolata dal resto del mondo a causa del rischio di esondazione del torrente Vispa: nessun treno circola tra Visp e la località turistica, che non è raggiungibile neppure su gomma a causa di smottamenti nella località, riferiscono i media locali. A Zermatt le forti precipitazioni e lo scioglimento della neve in quota hanno causato frane e allagamenti e fatto esondare la Vispa. Le condizioni meteo impediscono anche l’apertura del collegamento funiviario internazionale che da Cervinia (Valle d’Aosta),conduce al Piccolo Cervino e a Zermatt. Il filmato mostra l’impeto del fiume Vispa e l’allagamento di alcune zone della città.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA