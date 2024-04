Taiwan, il momento della potente scossa di terremoto su un treno: il video

Video dalla rete

Il terremoto più forte degli ultimi 25 anni. Due fortissime scosse di magnitudo 7.4 e 6.5 sono state avvertite nella mattinata di mercoledì a Taiwan.

Il primo sisma è stato localizzato a 18 km a sud-est di Hualien City, a circa 155 km a sud della capitale Taipei, ad una profondità di 34,8 km. La seconda scossa ha colpito la costa orientale di Taiwan, a pochi chilometri a nord della prima scossa.

In queste immagini il momento del terremoto visto da un treno: i passeggeri non si reggono in piedi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA