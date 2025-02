Taiwan: il momento in cui esplode un grande magazzino

Video dalla rete

Almeno 4 persone sono state uccise e 24 sono rimaste ferite in seguito a una sospetta esplosione di gas in un grande magazzino di Taichung, a Taiwan, il 13 febbraio. Secondo le autorità, l’esplosione di gas è avvenuta al dodicesimo piano, che era temporaneamente chiuso per lavori di costruzione. Sono in corso indagini sulle cause esatte dell’incidente.Un filmato diffuso online mostra il momento della deflagrazione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA