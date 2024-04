Taiwan: un masso gigante piomba sull’auto in strada durante il terremoto

Video dalla rete

Un uomo che guidava lungo una strada di Taiwan è stato testimone di una valanga di rocce innescata dal potente terremoto di magnitudo 7,5 che ha colpito la costa orientale dell’isola mercoledì. Una telecamera all’interno del suo veicolo ha registrato come, all’improvviso, un automobilista poco più avanti si sia fermato e abbia iniziato a fare retromarcia senza un motivo apparente. Poi, un grosso masso piomba sull’auto, danneggiandola gravemente. Ha quasi schiacciato l’auto e l’ha quasi trascinata giù per un pendio. Secondo i media locali, il guidatore a bordo dell’auto colpita non ha riportato ferite.

