Tamberi alla Prima della Scala: «Quest’opera porta sfortuna? Beh, ho già dato, con me non attacca»

«Non credo nella superstizione anche se dopo Parigi..» scherza Gianmarco Tamberi arrivando emozionato alla Scala per la prima dell’opera «La forza del destino», che, si dice, porti sfortuna.«È la mia prima Prima – dice – non vedo l’ora. È sempre bello vedere le eccellenze e la cura dei dettagli», dice l’atleta elegantissimo in uno smoking firmato Giorgio Armani e accompagnato dalla moglie.A chi gli chiede se creda nella sfortuna risponde: «Giuro che non avevo visto questa opera prima di Parigi…Nel mio settore cerco di controllare il controllabile, poi la fortuna e la sfortuna fanno parte del gioco».

