Tamberi fissa la nuova fede nuziale col nastro adesivo

Il personaggio

L'atleta aveva perso la precedente nella cerimonia olimpica a Parigi

Dopo quella smarrita durante la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024, Gianmarco Tamberi ha una nuova fede nuziale. L’ha mostrata lui stesso ai suoi follower Instagram con un video. In particolare, ‘Gimbo’ ha mostrato quale stratagemma adopererà, da ora in poi, per non perderla. L’atleta avvolge la mano inanellata in tre giri stretti di nastro adesivo: quindi strizza un occhiolino alla telecamera e va via.

