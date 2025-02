Taylor Swift fischiata al Superbowl: lei sorpresa, «Cosa succede?»

Video dalla rete

Taylor Swift fischiata al Superbowl: la cantante è stata bersagliata da booo quando è stata inquadrata dalle telecamere e la sua immagine è finita sul maxischermo.

​Una serata no per la star che era al Superdrome per assistere alla sfida tra Philadelphia Eagles e Kansas City, la squadra dove gioca il fidanzato Travis Kelce, sconfitta 40-22 dai rivali.

Aallo stadio era presente anche anche il presidente Usa Donald Trump, primo presidente in carica ad assistere a un Super Bowl. È stato proprio il Capo della Casa Bianca a prendere in giro la cantante, che si era espressa in campagna elettorale contro di lui. Trump ha ricevuto un fragoroso applauso dalla folla del Superdome quando è apparso sullo schermo durante l’inno nazionale. Dopo la partita, Trump ha preso in giro sia Swift che la sua squadra in un post su Truth Social, attribuendo i fischi ai sostenitori del suo movimento “Make America Great Again”. «L’unica ad avere una serata peggiore dei Kansas City Chiefs è stata Taylor Swift. È stata fischiata. MAGA non perdona!» ha scritto Trump. Durante la partita, Trump ha pubblicato dei video in cui Swift veniva fischiata e lui riceveva applausi, in un post su Truth Social. Swift, durante la campagna, aveva annunciato il suo sostegno a Kamala Harris

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA