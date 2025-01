Tempeste di neve ricoprono di un manto bianco le spiagge della Florida

Video dalla rete

Una straordinaria tempesta gelida ha colpito il Texas e la costa settentrionale del Golfo del Messico, portando neve e ghiaccio in città come New Orleans e Houston, aree generalmente più abituate a fronteggiare uragani che a vivere eventi nevosi. Martedì, la tempesta ha causato la chiusura di autostrade, bloccando il traffico e costringendo alla cancellazione di quasi tutti i voli, con un impatto significativo sulla vita quotidiana di milioni di persone. I fiocchi si sono posati anche sulle spiagge di note località turistiche come Gulf Shores, in Alabama, e Pensacola Beach, in Florida.

