Temporali in Sicilia, autostrada Messina-Catania allagata dopo le forti piogge

Le immagini

30 gli interventi effettuati in tutto il territorio della provincia di Catania per il maltempo

Sono stati 30 gli interventi effettuati in tutto il territorio della provincia di Catania per il maltempo che si è abbattuta sulla Sicilia nord orientale. Venti interventi in corso riguardanti soccorso a persone, danni d’acqua in genere, servizi di assistenza, dissesti statici e recupero di autovetture e veicoli. I territori principalmente interessati sono i comuni di Giarre, Acireale, Linguaglossa. Ad operare sul posto Sommozzatori e Soccorritori Fluviali al Comando di Siracusa per garantire supporto operativo alle squadre locali.Nelle immagini l’allagamento sulla A18 Catania-Messina.

