Momenti concitati a Bologna, dove la contromanifestazione indetta per protestare contro il riarmo e contro la piazza per l’Europa voluta dal sindaco Lepore è venuta in contatto con le forze dell’ordine schierate in assetto antisommossa. Una carica ha respinto il corteo, che si è allontanano intonando “Bella ciao”.

