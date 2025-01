Tensione tra Conceição e Calabria: il finale di Milan-Parma è un caos. Ecco cosa è successo

Video dalla rete

(LaPresse) Scintille in campo tra Sergio Conceicao e Davide Calabria domenica al fischio finale di Milan-Parma, vinta in rimonta per 3-2 dai rossoneri nel finale. Il tecnico e il difensore del Diavolo si sono affrontati a muso duro, dopo che il giocatore aveva già mostrato segni di insofferenza per la sostituzione al 78′. L’allenatore sembra voler aggredire fisicamente Calabria e viene trattenuto da Fofana ma ci sono anche altri giocatori rossoneri e membri dello staff tecnico che dividono i due. Poi davanti ai microfoni i due protagonisti hanno minimizzato, parlando di un malinteso. «È come con i bambini: quando si comportano male in un ristorante, bisogna affrontarlo. Non è stato bello da vedere, ma nel calcio va tutto bene. Abbiamo chiarito tutto» ha detto Conceicao. «È stato solo un malinteso, ci siamo chiariti. Non ci eravamo capiti, abbiamo sistemato le cose dentro gli spogliatoi. Rivedo adesso le immagini e chiedo scusa» le parole del giocatore.

