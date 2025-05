Tentano di rapire la figlia di un magnate delle criptovalute in pieno centro a Parigi

Video dalla rete

Una donna e il suo compagno sono sfuggiti rocambolescamente a un sequestro in pieno centro a Parigi martedì mattina. La giovane, 34 anni, è la figlia del presidente e cofondatore della società di criptovalute Paymium, una piattaforma francese di scambio creata nel 2011 e che si presenta come pioniere europeo dello scambio di bitcoin.

Il tentato rapimento è avvenuto alle 8:20 sulla rue Pache, nell’11esimo arrondissement. Nel filmato di una telecamera di sicurezza, pubblicato sui siti dei media francesi, si vedono tre uomini armati e incappucciati che cercano di caricare a forza la coppia su un furgoncino bianco con la scritta Chronopost.