Teo Mammucari da Mara Venier: «Mia madre mi disse ‘andiamo al Luna park’, poi mi portò in collegio»

(LaPresse) Teo Mammucari, ospite a Domenica In su Rai1, racconta a Mara Venier la sua infanzia difficile, in occasione dell’uscita del suo libro autobiografico “Dietro ogni profondo respiro”.

“A tre anni e mezzo mia madre mi ha detto: ‘Andiamo alle giostre’. Non so se è un abbandono, ma non ci siamo mai andati, perché mi ha portato a un collegio. Quando arrivai le suore mi presero e mi portarono in un tunnel”, ricorda Mammucari, che aggiunge: “Le suore mi davano un sacco di botte, c’era suor Consolata che o mi prendeva per il collo e mi tirava su, un dolore. A mia madre non potevo raccontarlo”.

