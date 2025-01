Terremoto a Taiwan, il momento della scossa nelle immagini della telecamera di sorveglianza

Video dalla rete

Un terremoto di magnitudo 6.0 ha colpito Taiwan oggi, 20 gennaio 2025, alle 12:17 ora locale (17:17 ora italiana). L’epicentro è stato localizzato a circa 12 chilometri a nord del distretto di Yujing, nel sud dell’isola, a una profondità di 10 chilometri. La scossa ha provocato il tremore degli edifici nella capitale Taipei e ha causato il crollo di alcune abitazioni, con almeno tre persone segnalate come intrappolate sotto le macerie.Taiwan è situata lungo l’Anello di Fuoco del Pacifico, una zona altamente sismica, il che rende i terremoti eventi frequenti. Tuttavia, la bassa profondità del sisma e la sua vicinanza a centri abitati hanno amplificato gli effetti della scossa, portando a preoccupazioni per possibili danni strutturali e feriti. Le autorità locali sono attualmente impegnate nelle operazioni di soccorso e monitorano la situazione per valutare eventuali danni più gravi. Nel video ripreso da una telecamera di sorveglianza all’interno di una casa, il momento della scossa.

