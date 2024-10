Terremoto di magnitudo 5.9 in Turchia: le immagini dei danni

Video dalla rete

Un terremoto di magnitudo 5,9 si è verificato vicino alla città turca di Kale, nella provincia orientale di Malatya, lo ha riferito l’Autorità per la gestione dei disastri (AFAD).«Al momento non ci sono vittime né danni materiali a causa del terremoto » ha riferito l’organizzazione turca sul social network X. A sua volta, il ministro degli Interni del Paese ottomano, Ali Yerlikaya, ha aggiunto che le autorità hanno iniziato a valutare i danni materiali.Il terremoto è stato registrato alle 10:46 (GMT+3). Il focolaio del terremoto è stato localizzato a circa 10 chilometri di profondità. Il canale televisivo NTV ha osservato che le scosse sono state avvertite non solo nella provincia di Malatya, ma anche a Diyarbakir ed Elazig.Il 6 febbraio 2023, due terremoti di magnitudo 7,7 e 7,6 hanno scosso le regioni sudorientali della Turchia, a distanza di nove ore di distanza, abbattendo migliaia di case. Le autorità turche hanno descritto questi terremoti come la “catastrofe del secolo”, in cui sono morte più di 53.000 persone e più di 107.000 sono rimaste ferite.

