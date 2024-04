Terremoto di New York in diretta tv. E la presentatrice si fa il segno della croce

Video dalla rete

La scossa di terremoto di magnitudo 4,7 ha sorpreso i conduttori di MLB Central, la tv dedicata al baseball, mentre erano in diretta alle 16,20 ora italiana e ognuno ha reagito a modo suo: chi ha scherzato sul fatto che stavano dando una notizia «seria» e chi incredulo ha pensato che il terremoto a New York non fosse possibile. Ma la presentatrice non ha avuto dubbi e, velocissima, si è fatta il segno della croce.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA