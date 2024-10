Tesla si schianta contro un cantiere. Il conducente: «Avevo inserito il pilota automatico»

Video dalla rete

Una Tesla si è schiantata a tutta velocità contro una barriera che delimitava un cantiere su un’autostrada nella provincia cinese di Jiangxi.

Nel video, catturato da una telecamera di sorveglianza, si vede la macchina impattare contro un muro di cemento e deviare su una corsia adiacente prima di fermarsi.

Il conducente ha dichiarato ai media locali che al momento dell’incidente il veicolo era in modalità «autopilota» e non ha reagito in tempo ai segnali di pericolo.

Tuttavia, sottolineano i giornali cinesi, Tesla, al momento, «non supporta la funzione Full Self-Driving (FSD) in Cina».