Texas, gli squali vicinissimi alla riva attaccano 4 bagnanti

Quattro persone che stavano facendo il bagno sull’isola di Padre, davanti al Texas, sono state aggredite da squali che nuotavano molto vicini alla spiaggia. Due di loro sono stati morsi dagli squali mentre gli altri due sono rimasti feriti cercando di aiutare i loro compagni. I feriti sono stati trasportati Al Valley Medical Centre di Brownsville«Incontrare uno squalo nelle acque del Texas non è una cosa comune, quando uno squalo attacca in questo modo è perché sbaglia nell’identificare l’oggetto che ha davanti mentre è alla ricerca di cibo» secondo le parole del capitano Chris Dowdy del Texas Parks and Wildlife Department.

