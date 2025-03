Texas: la tempesta di sabbia è violentissima, sembra la scena di un film

Video dalla rete

Venerdì 14 marzo, in alcune zone del Texas sono stati registrati venti fino a 133 km/h, come ha comunicato il Servizio meteorologico nazionale americano. Questo filmato girato da Chad Casey mostra le conseguenze delle forti raffiche nell’area desertica di Silverton: una tempesta di sabbia che annulla la visibilità e rende impossibile guidare in sicurezza. (Storyful)

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA