Texas, padre e figlia si lanciano con il paracadute durante l’eclissi solare: il video emozionante

Video dalla rete

(LaPresse) Padre e figlia in volo in paracadute durante l’eclissi solare dello scorso 8 aprile. L’impresa è stata realizzata dall’esperto paracadutista americano Jared Stoll insieme alla figlia Cameron, che invece era al primo lancio della sua vita. Partito con altri amici a bordo di un piccolo aereo dallo Skydive Center di Dallas, in Texas, mezz’ora prima che l’eclissi fosse totale, Stoll si è lanciato da un’altitudine di oltre 4000 metri agganciato a sua figlia Cameron proprio nell’istante in cui il fenomeno astronomico raggiungeva il culmine, con la Luna perfettamente allineata davanti al Sole. Il video dell’emozionante impresa è stato postato dallo stesso Stoll sul suo profilo Instagram.

