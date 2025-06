Texas, un ragno «passeggia» sulla telecamera del citofono

Video dalla rete

Di recente, la telecamera del citofono di una donna di Austin, nello stato americano del Texas, è diventata oggetto di un inquietante primo piano, quando un grosso ragno ha passeggiata sull’obiettivo. Il filmato è stato ripreso dalla telecamera del citofono di Jamie York Pillans.

Ha detto a Storyful di aver pensato si trattasse di una tarantola: «Le vediamo sempre nel mio quartiere di Austin e di solito se ne stanno lì a gironzolare senza muoversi per ore». Secondo la Texas A&M University, le tarantole sono diffuse in tutto il Texas e sono più comuni nelle praterie e nelle aree semi-aperte. (Storyful)

