Thailandia: il turista italiano va su tutte le furie quando viene scoperto in una zona vietata

Video dalla rete

A Krabi, un turista italiano non ha rispettato il divieto di immersione al largo dell’isola thailandese. Quando alcuni funzionari lo hanno tirato fuori dall’acqua, ha iniziato a imprecare e a insultarli.

A pubblicare sui social il video dell’incidente, avvenuto a fine febbraio e che ha coinvolto due turisti italiani, è stato un ranger del parco marino thailandese. Che nella didascalia ha scritto: «Potete fare tutto quello che volete se avete i soldi? I turisti stranieri guardano dall’alto in basso i thailandesi».