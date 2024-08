Thailandia, la reporter gli fa una domanda e il deputato la prende a schiaffi

Video dalla rete

Il parlamentare thailandese ed ex capo delle forze armate Prawit Wongsuwon è stato messo sotto indagine per aver schiaffeggiato una giornalista di ThaiPBS che gli aveva fatto una domanda riguardo al nuovo primo ministro. Il parlamentare è anche leader del partito Palang Pracharath Party (PPRP) e ha fatto sapere che conosce bene la giornalista in questione e che stava scherzando. La tv Thai Pbs, per la quale lavora la reporter aggredita, ha però dichiarato che Prawit ha cercato di intimidire la giornalista. Sul fatto hanno preso posizione anche la Thai Broadcast Journalist Association e il News broadcasting Council of Thailand chiedendo che venga aperta un’indagine sulla condotta del parlamentare.

