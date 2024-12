Video dalla rete

A The Voice Kids, la voce emozionante e l’interpretazione impeccabile di Melissa Memeti sulle note di “I Have Nothing” di Whitney Houston lascia tutti senza parole , compresa la sua Coach Loredana Bertè.​Melissa, 13 anni di Casoli in Abruzzo, è la vincitrice di questa edizione dell talent.

