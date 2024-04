The Voice, la proclamazione della vincitrice: Diana Puddu, casalinga 61enne, scoppia in lacrime

Video dalla rete

Diana Puddu è la vincitrice della quarta edizione di The Voice Senior, il talent show condotto da Antonella Clerici che ieri sera su Rai 1 ha conquistato il prime time con 3.679.121 spettatori e il 23,45% di share. Con una media di share del 22,7% e 3.6 milioni di spettatori, anche quest’anno The Voice Senior si posiziona come leader incontrastato della prima serata del venerdì sera. Diana Puddu, la casalinga di 61 anni di Quartu Sant’Elena (Cagliari)- artista del “team Gigi D’Alessio” – con la sua interpretazione di Ti sento dei Matia Bazar ha conquistato il pubblico da casa aggiudicandosi la vittoria e la possibilità di pubblicare uno dei brani cantati durante il programma tramite l’etichetta discografica ‘Warner Music Italia’

