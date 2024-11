Thom Yorke dei Radiohead contestato da un attivista pro-Palestina a Sydney: lascia il palco e interrompe il concerto

Video dalla rete

Momenti di tensione a un concerto solista di Thom Yorke a Sydney. Il cantante dei Radiohead viene contestato da uno spettatore che gli chiede di condannare «il genocidio a Gaza». Yorke allora si rivolge all’uomo e gli dice: «Viene qua sopra a dire quello che devi dire, non stare lì come un codardo. Vuoi rovinare la serata a tutti? Bene lo stai facendo». Poi il musicista lascia il palco mentre l’attivista pro-Palestina viene allontanato dalla sicurezza. Quindi l’artista torna sul palco per cantare il classico dei Radiohead, ‘Karma Police‘. La band inglese ha suonato più volte in Israele dicendo no alla richiesta di boicottaggio dell’organizzazione Bds. «Suonare in un paese non significa supportare il suo governo. La musica e l’arte devono superare i confini, non crearne di nuovi. Noi ci occupiamo di menti aperte e non chiuse, di storie condivise, di dialogo e libertà d’espressione», aveva spiegato nel 2017 Yorke prima dell’esibizione a Tel Aviv, replicando al movimento che boicotta lo Stato ebraico.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA