Thomas Raggi, il chitarrista dei Maneskin a sorpresa sul palco con Patti Smith, martedì 3 settembre, per chiudere insieme il live della cantautrice e poetessa statunitense a Ostia Antica, sul brano “People have the power”. Pubblico in delirio. (Max Pucciariello)

