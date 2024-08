Tifone sulle coste del Giappone, chiuso l’aeroporto di Tokyo

Video dalla rete

Migliaia di persone nel nord del Giappone hanno ricevuto ordini di evacuazione a causa del rischio di inondazioni e smottamenti causati da un potente tifone in avvicinamento nell’Oceano Pacifico. I voli e i treni nell’area di Tokyo sono stati cancellati a causa dell’allerta per forti venti e piogge del tifone Ampil, che dovrebbe raggiungere le acque vicino a Tokyo in serata e poi proseguire verso nord, nelle regioni settentrionali di Kanto e Tohoku nella giornata di sabato.Il tifone aveva venti sostenuti di 162 km/h con raffiche più forti venerdì mattina e si stava muovendo verso nord a 15 km/h, ha dichiarato l’Agenzia meteorologica giapponese. Non si prevede che Ampil tocchi terra e potrebbe indebolirsi fino a diventare una tempesta tropicale entro domenica.

