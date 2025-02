Tifoso entra in campo e stende la guardia del corpo di Messi

Video dalla rete

Durante la partita tra lo Sporting San Miguelito e l’Inter Miami, un tifoso di Messi sorprende tutti: entra in campo e, per raggiungere l’argentino per farsi una foto, mette al tappeto la (grossa) guardia del corpo, Yassine Cheuko.

È stato un momento fugace, prima che Cheuko balzasse in piedi e trascinasse via il giovane, sorridendo appena un po’ per la sua caduta.

Domenica la formazione allenata da Javier Mascherano ha giocato un’amichevole prestagionale contro lo Sporting San Miguelito a Panama, vincendo 3-1.

