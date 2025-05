Tivoli, un balletto delle studentesse del Liceo per accogliere il ministro Valditara

Video dalla rete

Un balletto delle studentesse del liceo di scienze umane di Tivoli, “Isabella Este” per omaggiare e dare il benvenuto al ministro Valditara, sta suscitando polemiche. Valditara che si era recato lì in visita per annunciare l’arrivo di 680 mila euro dei fondi del Pnrr destinati a tanti progetti dell’istituto. Nel video si vedono le studentesse in leggins e t-shirt neri, mentre si muovono su musica hip hop in una coreografia studiata a memoria.

Il sindaco di Tivoli Marco Innocenzi ha spiegato che si trattava di un momento importante perché i 680 mila euro sono : «Risorse che serviranno a innovare gliambienti didattici, rafforzare l’orientamento e le competenze Stem, combattere la dispersione scolastica e sostenere la formazione del personale».

La consigliera regionale del Lazio Emanuela Droghei (Pd),esprime però disappunto per le modalità con cui si è scelto di accogliere il Ministro Valditara in visita alla scuola. «Utilizzare il corpo femminile come primo segno di accoglienza istituzionale è un messaggio fuori tempo, anacronistico e profondamente sbagliato. La scuola dovrebbe insegnare ad andare oltre gli stereotipi, non rafforzarli. Un istituto che forma le nuove generazioni – conclude Droghei – avrebbe potuto accogliere il Ministro con un confronto sui temi dell’istruzione, una riflessione pubblica, una performance legata al percorso formativo. Invece si è scelto un gesto che, pur nel suo intento forse ingenuo, richiama un’immagine superata della presenza femminile. Ed è questo che oggi preoccupa davvero».