Tokyo: a servire i tavoli al ristorante c’è un cameriere robot

Video dalla rete

Una donna di nome Joyce Wong che cenava a Tokyo, in Giappone, è rimasta sorpresa nello scoprire che il suo ristorante era quasi completamente automatizzato: a distribuire il cibo ai tavoli era infatti un robot su ruote, costruito a scaffali per trasportare i pasti. Nel video si può vedere un cameriere umano che cammina in giro, evitato con discrezione dal cameriere robot, il quale indica la direzione in cui sta andando con frecce luminose. «Dal momento in cui sono entrato nel ristorante fino al momento in cui ho pagato il conto, non ho interagito con un solo essere umano. Ho scelto il mio posto e ho ordinato il cibo da un iPad, poi mi è stato consegnato da un robot molto carino a tema gatto. Ho pagato scansionando un biglietto che mi era stato consegnato tramite il robot e inserendo i miei soldi in una macchinetta», ha raccontato Wong. (Storyful)

