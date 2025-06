Tom Cruise entra nel Guinness: record mondiale con il paracadute in fiamme

Video dalla rete

La straordinaria impresa è stata realizzata sul set di Mission: Impossible – The Final Reckoning, ottavo capitolo della celebre saga in cui Cruise torna nei panni dell’agente Ethan Hunt. Secondo quanto annunciato dal Guinness World Records tramite un post su X, l’attore si è lanciato ben 16 volte da un elicottero, ognuna con il paracadute cosparso di carburante e dato alle fiamme.

In un video pubblicato sempre su X, Cruise mostra il dietro le quinte delle riprese: lo si vede mentre discute l’acrobazia con la troupe, sorridente e rassicurante, affermando che “naturalmente” tutte le misure di sicurezza erano sotto controllo. Il filmato prosegue con una sequenza adrenalinica di brevi clip che documentano ciascuno dei 16 lanci infuocati.