Tony Effe, il sindaco di Roma: «Non mi pento di averlo escluso, nei brani linguaggio violento e sessista»

(LaPresse) “Pentito di aver rinunciato a Tony Effe? No, abbiamo fatto una scelta di principio che rivendico”. Così il sindaco di Roma, Gualtieri, ospite del programma di Maria Latella su Radio 24. “L’errore è non averla fatta prima, mi sono scusato anche con Tony Effe”, ha detto il primo cittadino parlando del caso del concerto di Capodanno a Roma. Poi Gualtieri ha aggiunto: “Non me la sono sentita di organizzare come Roma Capitale un concerto in cui si sarebbero cantante canzoni con un forte linguaggio violento e sessista”.

