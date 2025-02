Tony Effe sul caso collana: “Altri artisti prima di me sono saliti sul palco con i gioielli, perché li hanno tolti solo a me?”

Video dalla rete

«Quando scherzo lo faccio con la faccia seria, ma più che arrabbiato ero ‘preso male’». Nella conferenza stampa che anticipa la finale del Festival di Sanremo, Tony Effe è tornato sulla vicenda legata alla collana che lo staff della competizione gli ha fatto togliere prima di salire sul palco. «Ci sono rimasto male perché ad artisti saliti sul palco prima di me non è stato chiesto di togliere gioielli – ha aggiunto – Vi sembrerà stupido, ma quella collana era importante per l’outfit. C’era un lavoro dietro». Ad ogni modo, il cantante ha provato a ridimensionare la polemica: «Non ero arrabbiato – ha spiegato –, e con Carlo Conti stavo solo scherzando». Intanto, il Codacons ha presentato un esposto: «Risponderanno i miei avvocati – ha detto – Il regolamento non è stato uguale per tutti».

