Torino, in Barriera di Milano la maxi rissa in strada e poi il tentativo di investire i rivali: «Quartiere ostaggio della criminalità»

Video dalla rete

Un’altra maxi rissa in Barriera di Milano . Tre uomini, armati di coltelli e mazze chiodate, hanno aggredito altre tre persone in via Bra, all’angolo con corso Giulio Cesare. La scena è stata drammatica. Secondo alcuni testimoni ad affrontarsi in strada ci sarebbero state decine di persone, alcune delle quali hanno preso poi le rispettive automobili e cercato di investire i rivali mentre i residenti si barricavano in casa, impauriti.