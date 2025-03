Torino, la mostra su James Cameron al Museo del Cinema. La «Tripolina» trasforma la Mole in un film di fantascienza

Video dalla rete

Il percorso espositivo di The art of James Cameron parte dall’Aula del Tempio, dove il visitatore viene accolto da 3 schermi giganti in tripolina a 18 metri di altezza intorno all’ascensore panoramico. Un’installazione spettacolo a cura di Kim Butts, direttore creativo della Avatar Alliance Foundation, e di Giorgio Ferrero, regista e direttore creativo di MYBOSSWAS. I disegni di Cameron si animano e prendono vita sugli schermi: meduse giganti, alieni e creature fantastiche sembrano fluttuare nella cupola della Mole.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA