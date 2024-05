Torino, lo show di Cruciani a teatro interrotto dagli ambientalisti di Ultima Generazione

Video dalla rete

Blitz di Ultima Generazione a Torino, al Teatro Gioiello, dove la scorsa sera hanno interrotto lo spettacolo di Giuseppe Cruciani «Via Crux». Due ambientaliste, poi identificate dalla polizia, sono salite sul palco con un striscione che riguardava l’adesione al Fondo Riparazione. Lo stesso Cruciani ha tenuto per qualche istante lo striscione per leggerlo. Dal pubblico sono partiti dei fischi indirizzati alle donne e qualche insulto, che però Cruciani ha zittito con queste parole: «Senza insulti, non è necessario – ha detto – interrompere uno spettacolo è già un insulto, non mettetevi sullo stesso piano».