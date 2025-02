Video dalla rete

(LaPresse) – Uno striscione per Sergio Mattarella, «Viva Mattarella», per ribadire il sostegno verso il Presidente della Repubblica. L’iniziativa, comparsa in centro a Torino porta la firma di Nelida, 82 anni, cittadina del capoluogo piemontese, per rispondere agli attacchi ricevuti dal Presidente della Repubblica dopo le sue dichiarazioni sulla guerra in Ucraina.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA