Torino, tensione al Politecnico per la visita di Tajani: la protesta degli studenti che scavalcano i cancelli

Brevi momenti di tensione questa mattina al Politecnico di Torino dove un gruppo di studenti ha inscenato una protesta in occasione della visita di Tajani. Il ministro degli Esteri è atteso per l’inaugurazione dell’anno accademico, ed è stato accolto dagli slogan “Fuori Tajani dall’università”. L’ateneo è stato occupato nella notte, mentre in mattinata le forze dell’ordine hanno bloccato l’accesso ai manifestanti. Alcuni studenti hanno provato a scavalcare i cancelli d’ingresso all’ateneo.

